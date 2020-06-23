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Хроники коронавируса: карантин на одесском рынке и больница на особом режиме работы

Хроники коронавируса: карантин на одесском рынке и больница на особом режиме работы

По состоянию на вечер 23 июня в Украине подтверждено 38 074 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 1 035 летальных, а выздоровевших – 16 956. В Одесской области подтвердили 1 3333 случаев заражения.

  • Украина попала в «красную зону», так как показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев в сутки на 100 000 населения.
  • Сначала мы «имели» обычный карантин, потом — ужесточенный, затем — адаптивный. Сейчас у нас по-прежнему все тот же адаптивный, но с ужесточением с 22 июня. Что изменилось с покупками-продажами на Новом базаре?
  • В Килие коронавирус выявили у двух медработников местной многопрофильной больницы. Поэтому, больница в Килие перешла на особый режим работы.

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