Україна потрапила до «червоної зони» за кількістю активних випадків COVID-19

Україна потрапила до «червоної зони», тому що показник захворювання на COVID-19 становить вище 40 випадків на добу на 100 тисяч населення.
Про це повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму України.
Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються у «зеленій зоні».
Громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком «Дій вдома». Із «зелених країн» – безперешкодно за наявності страхового полісу.
Список формує Міністерство охорони здоров’я України.
Нагадаємо, в Одеській області за добу зареєстрували 29 випадків захворювання на коронавірус.