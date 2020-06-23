Україна потрапила до «червоної зони» за кількістю активних випадків COVID-19

Україна потрапила до «червоної зони», тому що показник захворювання на COVID-19 становить вище 40 випадків на добу на 100 тисяч населення.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму України.

Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються у «зеленій зоні».

Громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком «Дій вдома». Із «зелених країн» – безперешкодно за наявності страхового полісу.

Список формує Міністерство охорони здоров’я України.

Нагадаємо, в Одеській області за добу зареєстрували 29 випадків захворювання на коронавірус.

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