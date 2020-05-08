Хроники коронавируса: эпидемситуация в области и ослабление карантина в городе

По состоянию на вечер 8 мая в Украине подтверждено 14 195 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 361 летальных, а выздоровевших – 2 706. В Одесской области подтвердили 583 случаев заражения.
- Что с эпидемситуацией в Одесской области? По данным санитарного главврача региона Виталия Гончарова, в Одесской области уменьшилось вдвое количество подозрений в среднем за сутки.
- С оглашением ослабления карантина главная улица в Одессе не просто оживилась, она, можно, сказать, выпрыгнула из карантина, который был пусть даже «чуть». Суета отмечалась везде, вроде курортный сезон таки стартовал вовсю.
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