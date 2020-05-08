Хроники коронавируса: эпидемситуация в области и ослабление карантина в городе

Как только стало известно, что нам официально послабляют карантин с 11 мая, одесситы начали активно обсуждать новость в соцсетях. Кто-то радовался: наконец-то, мол, жизнь войдет в более-менее нормальное русло, опять же, пойду, наконец, подстригусь. Большинство юморило: «Как будто в Одессе был тот карантин…». И это при том, что речь всего лишь идет только (!) о том, что нам кое-что разрешат…

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