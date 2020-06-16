Хроники коронавируса: госпитализация первой леди и COVID-19 у судьи в области

В Одесской области коронавирус подхватил судья: суд перешел на особый режим работы Болградский районный суд Одесской области будет работать в особом режиме: все дело в том, что у одного из судей диагностировали коронавирус. ПОДРОБНЕЕ

Ситуация напряженная: в Кабмине назвали вероятную дату открытия детских лагерей Детские оздоровительные лагеря в Украине откроют не ранее 1 июля. Но это если улучшится ситуация с коронавирусом, которая на данный момент напряженная, сообщил Правительственный портал. ПОДРОБНЕЕ