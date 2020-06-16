Хроники коронавируса: госпитализация первой леди и COVID-19 у судьи в области

По состоянию на вечер 16 июня в Украине подтверждено 32 476 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 912 летальных, а выздоровевших – 14 528. В Одесской области подтвердили 1133 случаев заражения.
- Первую леди Украины госпитализировали из-за коронавируса. У самого президента результаты теста на коронавирус негативные.
- Болградский районный суд Одесской области будет работать в особом режиме: все дело в том, что у одного из судей диагностировали коронавирус. Сотрудников суда теперь тоже протестируют на наличие вируса.