В Одесской области коронавирус подхватил судья: суд перешел на особый режим работы

Болградский районный суд Одесской области будет работать в особом режиме: все дело в том, что у одного из судей диагностировали коронавирус.

Сотрудников суда теперь тоже протестируют на наличие вируса. До получения результатов теста дела в суде рассматривать не будут. Исключение — дела уголовные, где обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также, если это возможно, дела будут рассматривать без участников процесса. Но если будут соответствующие заявления. Об этом сообщает сайт Болградского районного суда.

Ранее при аналогичных обстоятельствах в Арцизе закрыли поликлинику.

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