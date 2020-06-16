В Одесской области коронавирус подхватил судья: суд перешел на особый режим работы

Болградский районный суд Одесской области будет работать в особом режиме: все дело в том, что у одного из судей диагностировали коронавирус.
Сотрудников суда теперь тоже протестируют на наличие вируса. До получения результатов теста дела в суде рассматривать не будут. Исключение — дела уголовные, где обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Также, если это возможно, дела будут рассматривать без участников процесса. Но если будут соответствующие заявления. Об этом сообщает сайт Болградского районного суда.
Ранее при аналогичных обстоятельствах в Арцизе закрыли поликлинику.