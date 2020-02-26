Хотів налякати сусідів: на Одещині затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у під’їзд

25-річний чоловік напідпитку влаштував стрілянину зі стартового пістолета у під’їзді свого будинку.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Правопорушника поліцейські затримали. Зі слів молодика, стріляв він, щоб налякати сусідів, з якими в нього не складаються відносини.

– За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, – прокоментував т.в.о. начальника Білгород-Дністровського відділу поліції Олександр Гнєдов. – Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри.

Фото: ГУНП

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