тарутинський степ

Прогноз погоды в Одессе на 31 мая

Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-15°C, днем 22-24°C.

Температура морской воды 16-17°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 31 мая

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°C, днем 19-24°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме