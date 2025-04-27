Прогноз погоды в Одессе на 28 апреля
Завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 13-15°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 28 апреля
По Одесской области в понедельник переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозок 0-3°С, днем 13-18°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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