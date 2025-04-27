Прогноз погоды в Одессе на 28 апреля

Завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 13-15°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 28 апреля

По Одесской области в понедельник переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозок 0-3°С, днем 13-18°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Вы также можете узнать: «Это преступление!» – экологи возмущены решением об отстреле птиц в Одесской области.