﻿ Хоккейная сборная создана в Одессе на базе трёх детских команд - Одесская Жизнь

Три детские одесские хоккейные команды официально объединились в одну сборную для участия в чемпионатах Украины

Детские хоккейные команды Одессы «Морские волки», «Дельфины» и «Дикие Коты» / «Wild Cats» сегодня вышли на ледовую арену «Льдинка» во Дворце спорта, чтобы познакомиться со своими союзниками и, объединившись, в будущем представлять единую сборную Одессы на украинских чемпионатах по хоккею.

На событии присутствовали представители Одесской облгосадминистрации и президент федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин. Они всячески подбадривали команды и сказали, что возлагают на них большие надежды. Спортсмены благодарили гостей за моральную поддержку очень шумно – били клюшками об лёд.

«Единую команду, которая будет представлять Одессу и её область, мы решили назвать «Одесса». Поэтому, понятно, что этой единой командой ребята (надеюсь, что вскоре и девушки) будут принимать участие в украинских чемпионатах в возрастных категориях 2007 и 2010 года рождения», – сказал президент федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин.

Отметим, что взрослых хоккейных команд, представляющих Одессу, пока что нет.

«Я думаю, что со временем появится взрослая хоккейная команда Одессы. Это наша общая мечта, чтобы на чемпионатах была команда, представляющая Одессу. Если не появится мужская команда, то, предполагаю, что женщины возьмут инициативу на себя», – прокомментировал ситуацию Анатолий Брезвин.