«Херсон, держись!»: о чем напомнил спикер Одесской ОВА

Ночь на субботу, 17 сентября 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области без сигналов воздушных тревог и без обстрелов. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Также Братчук напомнил, что сегодня в Украине День спасателя и поздравил одесских сотрудников ГСЧС с их профессиональным праздником и поблагодарил за верную службу.

«Сегодня без вас нам бы было слишком сложно»,

– сказал он.

Кроме того, спикер ОВА напомнил, что сегодня день украинского города Херсона, который сейчас временно оккупирован рашистами.

«Херсон, держись! Ты сегодня демонстрируешь то, что, возможно, когда-то не демонстрировали даже самые лучшие крепости мира. Ты демонстрируешь единство и силу духа – и то, что партизанское движение живо, и то, что сам Херсон сейчас, временно оккупированный, показывает: он вернется в Украину. И для этого мы сделаем все возможное»,

– отметил спикер ОВА.

Также Братчук информирует, что сегодня в Раздельненском районе спасатели уничтожан боеприпас времен Второй Мировой войны и попросил местных жителей не пугаться взрывов.