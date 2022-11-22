Дети войны: сколько маленьких одесситов появилось на свет за неделю

На прошлой неделе в Одессе родились 123 маленьких украинца, среди которых одна пара близнецов.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Население города пополнило 66 девочек и 57 мальчиков.

Все городские роддомы работают в полном объеме. Медперсонал находится на рабочих местах и оказывает беременным, роженицам и младенцам всю необходимую помощь.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что все одесские больницы и родильные дома обеспечены генераторами большой мощности, поэтому отключения света никак не помешают их работе.