Хакерам, взломавшим сайт украинской Нацполиции, грозит 6 лет тюрьмы

❗️За фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайта Нацполіції розпочато кримінальне провадженняУ рамках досудового розслідування встановлюються обставини несанкціонованого доступу та особи, які його здійснили. Нагадаємо: сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайта Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація на інтернет-сторінках поліції Херсонської, Рівненської, Миколаївської, Вінницької та Львівської областей. На цей час сайт Національної поліції України проходить техобслуговування, фахівці працюють над відновленням його роботи. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Кіберполіцейські з’ясовують обставини несанкціонованого доступу до сайта та встановлюють причетних осіб.Аналогічне кримінальне провадження розпочато за фактом несанкціонованого втручання в роботу сайту Вараської міської ради, де невідомі також сьогодні розмістили фейкову інформацію. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Управління комунікації Національної поліції УкраїниМВС України Artem Shevchenko Оксана Блищик Maryana Reva Антон Геращенко

Gepostet von Національна поліція України am Mittwoch, 23. September 2020