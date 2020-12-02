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Губернатор Одесской области Гриневецкий намерен построить новую вертикаль

Губернатор Одесской области Гриневецкий намерен построить новую вертикаль

Новоназначенный глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий заявил о необходимости построения новой вертикали. Он назвал ее не вертикалью власти, а “вертикалью взаимодействия”.

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Об этом губернатор заявил 2 декабря на сессии горсовета Одессы.

“Необходимо выстроить вертикаль взаимодействия между Кабинетом министров, областной администрацией, районами, в частности Одесским районом, городским советом”, – сказал Гриневецкий.

Он отметил, что взаимодействие между органами власти различного уровня даст возможность реализовать крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты в Одессе и области.

“Впервые за годы независимости у Одессы появилась уникальная возможность объединить усилия (с ОГА – ред), и реализовать те проекты, которые не удавалось реализовать 29 лет”, – отметил на сессии мэр Одессы Геннадий Труханов.

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