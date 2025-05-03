«Гроші на ЗСУ!»: Одесситы снова вышли на акцию против трат на ремонты вместо помощи армии

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесской жизни».

Сегодня к акции инициативной группы присоединилась основательница обшественной организщации «Спротив».Мария Барабаш.

«Митингующие обращают внимание всех на то, что война продолжается. Что важно поддерживать ВСУ. Что коррупция – это предательство!», – отмечается в публикации.

Напомним, в августе 2023 года глава одесского БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова вышла к зданию одесской мэрии с требованием остановить реконструкцию Киевского районного суда за 106 млн гривен и ремонт ТЮЗа за почти 32 млн гривен и потратить эти деньги на помощь нашей армии.

Позже к известной волонтерке присоединились и другие одесситы, который впоследствии создали инициативную группу. Ее участники и по сей день каждую субботу собираются в центре города. И, по их словам, определенные успехи достигнуты.

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