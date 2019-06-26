Госбюро расследований заинтересовалось деятельностью главы облсовета по «сигналу» общественников, — СМИ

Заявления о необходимости такого расследования подали зарегистрированные в Киеве общественные организации «Комитет по вопросам защиты прав пострадавших от преступлений» и «Час народа».

Общественники утверждают, что руководитель Одесского областного совета при содействии должностных лиц местного самоуправления на юге области, якобы, совершал за последние 5 лет хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, пишет «Обозреватель».

Называются суммы в 464 млн. грн. и 600 млн. грн., которые, по заявлению активистов, в дальнейшем были легализованы через несколько подконтрольных предприятий.

Согласно представленной журналистами выписке из реестра, поступившая информация 25 июня была принята Государственным бюро в работу.

Фото: Радио Свобода, скрин: Обозреватель