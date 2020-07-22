Горсовет Одессы решил одолжить полмиллиарда

Городской совет Одессы проголосовал за то, чтоб взять в кредит 500 миллионов гривен.

Соответствующее решение принято на сессии горсовета 22 июля. Деньги планируется одолжить по 11% годовых. Однако нужно получить окончательное согласование Министерства финансов.

200 миллионов получит управление капитального строительства. Их хотят направить на проектирование, ремонтно-реставрационные работы, капитальный ремонт Еврейской больницы (76,9 млн грн), школы №33 вместе со строительством дома творчества на улице Космонавта Комарова (37,5 млн грн), одесского зоопарка (39 млн грн). 60 миллионов отдадут управлению дорожного хозяйтсва – на ремонт Новощепного ряда (69 млн грн), капремонт участка улицы Преображенской от Новощепного до Пантелеймоновской (31 млн грн) и капремонт внутриквартальных проездов.

Ранее мы писали, как будет выглядеть Новощепный ряд после капремонта.