Горсовет Одессы одолжит полмиллиарда гривен: стали известны условия

Городской совет Одессы на сессии 16 сентября проголосовал за решение взять кредит в размере 500 млн гривен, однако банк, у которого одолжат деньги, будет другим.

Ранее горсовет вел переговоры с с “Альфа-банком”, но теперь договорились с государственным “Ощадбанком”.

Кредит будет без залога, но с плавающей процентной ставкой. Она будет рассчитываться по данным Национального Банка Украины плюс 5% годовых, но не более 25%. Но может и измениться вместе с учетной ставкой НБУ.

Для получения займа необходимо согласование с Министерством финансов Украины.

На что нужны кредитные средства?

200 миллионов получит управление капитального строительства. Их хотят направить на проектирование, ремонтно-реставрационные работы, капитальный ремонт Еврейской больницы (76,9 млн грн), школы №33 вместе со строительством дома творчества на улице Космонавта Комарова (37,5 млн грн), одесского зоопарка (39 млн грн). 60 миллионов отдадут управлению дорожного хозяйтсва – на ремонт Новощепного ряда (69 млн грн), капремонт участка улицы Преображенской от Новощепного до Пантелеймоновской (31 млн грн) и капремонт внутриквартальных проездов.

Ранее мы писали, как будет выглядеть Новощепный ряд после капремонта.