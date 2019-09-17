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Новости Одессы и Одесской области

Город в дыму: одесситов напугал сильный пожар (фото, видео)

Город в дыму: одесситов напугал сильный пожар (фото, видео)

На полях орошения, что на Хаджибеевской дороге, загорелась сухая трава и камыш возле очистных сооружений. Огонь распространился на площади в две тысячи кв.м.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает od.vgorode.ua.

Чтобы потушить пламя, на место выехало 15 спасателей на трех пожарных машинах.

А запах дыма и гари почувствовали не только на прилегающих улицах — он доносился даже в центре города. Более того, очевидцы уверяют, что ощутили отголоски пожара в районе ж/д вокзала.

Горят поля орошения

Gepostet von Думская ТВ am Dienstag, 17. September 2019

Фото, видео: dumskaya.net

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