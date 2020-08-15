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Горів пластик: в Одесі сталася пожежа на території пункту вторсировини

Горів пластик: в Одесі сталася пожежа на території пункту вторсировини

Вчора, 14 серпня, о 18:04 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння пластику в закинутій будівлі у м.Одеса по вул. Наливна.

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Пр це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю до місця виклику рятувальників встановлено загоряння пластику в одноповерховій будівлі та на території пункту прийому вторсировини на площі 200 м2.

У зв’язку із великим навантаженням пластику пожежа перекинулася на частину даху поруч розташованої неексплуатуємої двоповерхової будівлі з мансардою на площі 150 м2.

Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. О 19:29 – пожежа локалізована та о 20:22 – ліквідована на площі 350 м2.

Причина пожежі та збиток – встановлюються. Загиблих та постраждалих немає.

Внаслідок пожежі знищено будівлю пункту прийому вторсировини, частину даху поруч розташованої неексплуатуємої двоповерхової будівлі. Врятовано – двоповерхову будівлю з мансардою. Від ДСНС залучались 8 одиниць пожежної техніки 28 чоловік особового складу.

Фото: пресслужба

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Редакция ПРОФИЛЬ

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