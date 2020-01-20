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Новости Одессы и Одесской области

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков здійснить робочу поїздку в Одесу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков здійснить робочу поїздку в Одесу

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков здійснить робочу поїздку до Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

22 січня програмою перебування Голови Парламенту України у Херсонській області передбачено відвідування підприємства «ДАНОН ДНІПРО» та Херсонської державної морської академії. Також Дмитро Разумков візьме участь в офіційних заходах з нагоди Дня Соборності України.

Під час поїздки до Миколаївської області заплановано відвідування державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» та філії «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

23 січня в Одеській області Дмитро Разумков відвідає військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, а також ознайомиться з роботою підприємств «Контейнерний термінал Одеса» та «Телекарт-Прилад».

Упродовж поїздки передбачено також спілкування з місцевими ЗМІ.

Фото: 24 Канал

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