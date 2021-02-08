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Гололед в Одессе: мэрия рассказала о ситуации на улицах города (фото)

Гололед в Одессе: мэрия рассказала о ситуации на улицах города (фото)

В Одессе после дождя и понижения температуры воздуха до минусовых значений к утру образовался гололед на дорогах и тротуарах. В мэрии сообщили, что делают коммунальщики с связи с этим. 

“В 3:00 техника КП «Городские дороги» начали посыпку дорог песчано-соляной смесью. В 5:00 начали работать сотрудники жилкоммунсервисов, они осуществляют посыпку тротуаров для обеспечения безопасности пешеходов. Всего для борьбы с непогодой задействовано 96 единиц техники и 1890 работников ЖКС, управляющих компаний и других коммунальных предприятий”, – сообщили в пресс-службе мэрии Одессы.

Также сообщается, что общественный электрический транспорт Одессы работает в штатном режиме.

Напомним, что в Одессе резко взлетели цены на такси.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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