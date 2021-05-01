Годовщина одесской трагедии: как 2 мая можно попасть на Куликово поле

В Одессе в годовщину трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года, введут специальный режим пропуска на Куликово поле (место трагедии).

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области. Сообщается, что на Куликово поле можно будет попасть только через специальные фильтрационные пункты. Там будут проверять, есть ли у желающих пройти какие-нибудь опасные предметы.

Вход на площадь будет со стороны Итальянского бульвара, а выход – на пересечении улиц Канатной и Пироговской.

Ранее сообщалось, что в Одессе 2 мая усилят меры безопасности.

Напомним, что в Одессе 2 мая закроют для проезда район Соборной площади и Куликова поля.