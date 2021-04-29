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Годовщина трагедии 2 мая: в Одессе усилят меры безопасности

Годовщина трагедии 2 мая: в Одессе усилят меры безопасности

В Одессе полиция и Нацгвардия готовится к обеспечению правопорядка в городе 2 мая в связи с 7-й годовщиной трагедии в Доме профсоюзов. Усиленные меры безопасности в регионе введут уже завтра, 30 апреля.

Об этом заявили глава Нацполиции Игорь Клименко и первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД Украины.

«2 мая в Одессе будет отмечаться седьмая годовщина трагических событий, которые имели место в 2014 году. Мы должны максимально предусмотреть все вызовы, которые могут случиться. А также не допустить провокаций, которые выгодны стране-агрессору», — сказал Яровой.

“Уже с 30 апреля ГУНП в Одесской области будут внедрены усиленные меры безопасности. Для этого спланированы дополнительные направления сил из других регионов Украины», — сказал Клименко.

Напомним, что в Одессе 2 мая закроют для проезда район Соборной площади и Куликова поля

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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