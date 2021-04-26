Годовой тариф на газ: в “Нафтогазе” назвали свою цену

Цена обнародована на сайте компании.

Цена на газ до 30 апреля 2022 года составит 7,96 гривны за метр кубический. До этого она составляла 6,99 гривны за кубометр. В пресс-службе “Нафтогаза Украины” объяснили повышение цены ростом стоимости природного газа на европейских рынках и низкими запасами в хранилищах Европы.

С 1 мая 2021 года всех бытовых потребителей автоматически переведут на годовой тарифный план. Заключать новый договор нужно только при переходе к другому поставщику. Годовой тариф будет действовать до 30 апреля 2022 года.