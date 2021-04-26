Годовой тариф на газ: в “Нафтогазе” назвали свою цену

Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” опубликовала свой годовой тариф на газ.
Цена обнародована на сайте компании.
Цена на газ до 30 апреля 2022 года составит 7,96 гривны за метр кубический. До этого она составляла 6,99 гривны за кубометр. В пресс-службе “Нафтогаза Украины” объяснили повышение цены ростом стоимости природного газа на европейских рынках и низкими запасами в хранилищах Европы.
С 1 мая 2021 года всех бытовых потребителей автоматически переведут на годовой тарифный план. Заключать новый договор нужно только при переходе к другому поставщику. Годовой тариф будет действовать до 30 апреля 2022 года.