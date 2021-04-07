Годовая цена на газ для населения: когда и на каких условиях введут? (видео)

Национальная комиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 апреля приняла постановление о годовой цене на газ для населения.

Все поставщики газа будут обязаны с 1 мая 2021 года установить базовую цену на год “по умолчанию” и не повышать ее. Об этом шла речь на заседании, НКРЭКУ, которое транслировали в прямом эфире на платформе Youtube.

Теперь все все поставщики, которые хотят продавать газ бытовым потребителям, обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах базовую цену на природный газ, которая будет действовать следующие 12 месяцев – с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Поставщик не имеет права в течение периода увеличивать эту бащовую цену газа.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки природного газа бытовому потребителю и продолжается до 30 апреля.

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