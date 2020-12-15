Новости Одессы и Одесской области

Глобальный сбой Google: в компании назвали причину, по которой не работали Youtube и Gmail

Глобальный сбой Google: в компании назвали причину, по которой не работали Youtube и Gmail

В корпорации Google рассказали, почему произошел сбой в работе популярных сервисов Youtube и Gmail. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Его фиксировали в разных уголках планеты, но основной “удар” пришелся на Европу (задета и Украина, и Одесса, в частности).

По официальной версии компании, причиной стала “проблема с внутренней квотой памяти серверов”.

В частности, возникли проблемы с доступом до сервисов, требующих авторизации.

“Мы просим извинения у всех, на кого повлиял сбой. Мы проведем тщательную проверку, чтобы убедиться, что эта проблема не повторится в будущем”, – сказано в заявлении Google.

Как сообщалось, сбой произошел днем 14 декабря, он длился примерно 45 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить