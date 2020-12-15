В корпорации Google рассказали, почему произошел сбой в работе популярных сервисов Youtube и Gmail.

Его фиксировали в разных уголках планеты, но основной “удар” пришелся на Европу (задета и Украина, и Одесса, в частности).

По официальной версии компании, причиной стала “проблема с внутренней квотой памяти серверов”.

В частности, возникли проблемы с доступом до сервисов, требующих авторизации.

“Мы просим извинения у всех, на кого повлиял сбой. Мы проведем тщательную проверку, чтобы убедиться, что эта проблема не повторится в будущем”, – сказано в заявлении Google.

Как сообщалось, сбой произошел днем 14 декабря, он длился примерно 45 минут.