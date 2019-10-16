Новый временный начальник: кто возглавил одесский порт

В эту среду, 16 октября, на заседании Кабмина назначили нового начальника Одесского морского порта.

Им стал Алексей Мясковский.

Об этом стало известно из открытых правительственных источников.

Пока Алексея Мясковского определили на должность временно исполнящего обязанности руководителя.

Приказ о назначении подписал Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее новоназначенный начальник в порту занимался договорной и тендерной работой. У Алексея – два высших образования, по специальности он юрист.

В ГП «Одесский морской торговый порт» на сегодняшнем заседании Кабмина назначен новый руководитель. Им стал Алексей Мясковский.

Фото: Facebook Алексея Мясковского