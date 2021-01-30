Главным «транспортником» Одессы назначен бывший «экономист»

В Одесском городском совете – новое кадровое назначение: директором департамента транспорта, связи и организации дорожного движения назначили Сергея Тетюхина.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.
Согласно документу, Тетюхин вступает в новую должность с 1 февраля. Ранее он возглавлял департамент экономического развития Одесского горсовета. На должность «главного по транспорту» Тетюхина рекомендовал вице-мэр Дмитрий Жеман.
Ранее департамент транспорта мэрии Одессы возглавлял Александр Илько. В середине января он внезапно решил уволиться.