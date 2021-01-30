Главным «транспортником» Одессы назначен бывший «экономист»

Местная власть все время обещает сделать Одессу комфортнее и привлекательнее, демонстрируя горожанам различные проекты реконструкций и благоустройств. Однако некоторые проекты неизменно кочуют из года в год. Мы решили собрать воедино все самые громкие обещания одесских чиновников за последние годы, которые так до сих пор не осуществлены. В список вошли как совсем «сказочные» идеи, так и насущные проекты, которые вполне реально реализовать уже в 2021 году.

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