Глава Одесской ОВА рассказал об «альтернативной мобилизации» рашистов (видео)

Сегодняшний день, воскресенье, 10 июля 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области спокойно – обстрелов не было.
Об этом сообщил в вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Кроме того, глава ОВА рассказал, что из-за больших потерь на фронте россия проводит так называемую альтернативную мобилизацию: там агитируют людей в самых бедных регионах, среди проблемных слоев населения и набирают так называемых добровольцев для участия в боевых действиях.
«Эти болваны подписывают трехмесячный контракт и через 10 дней учений отправляются к нам завершить свой короткий военный путь»,
– говорит Марченко.
В то же время командование оккупантов пытается обновить свое линейное подразделение, но для большинства этих недовоинов это билет в один конец.
«Вот так российская власть утилизирует собственное население, рассказывая им сказки и отправляя к нам на убой. А мы в свою очередь встречаем их так, как они заслуживают»,
– подводит «итоги дня» Марченко.
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