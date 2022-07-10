Глава Одесской ОВА рассказал об «альтернативной мобилизации» рашистов (видео)

Сегодняшний день, воскресенье, 10 июля 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области спокойно – обстрелов не было. Об этом сообщил в вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что из-за больших потерь на фронте россия проводит так называемую альтернативную мобилизацию: там агитируют людей в самых бедных регионах, среди проблемных слоев населения и набирают так называемых добровольцев для участия в боевых действиях.

«Эти болваны подписывают трехмесячный контракт и через 10 дней учений отправляются к нам завершить свой короткий военный путь»,

– говорит Марченко.

В то же время командование оккупантов пытается обновить свое линейное подразделение, но для большинства этих недовоинов это билет в один конец.

«Вот так российская власть утилизирует собственное население, рассказывая им сказки и отправляя к нам на убой. А мы в свою очередь встречаем их так, как они заслуживают»,

– подводит «итоги дня» Марченко.

На фото «добровольцы-морпехи» батальона «Тигр» Приморского края рф, готовые к «командировке» в Украину