Как прошла ночь в Одессе 10 июля: бьем врага на Юге

Ситуация в Одессе и области полностью контролируемая. Ночь прошла без сигналов воздушной тревоги и обстрелов.

Об этом рассказал спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

Но работы у нас много – защита Родины на всех направлениях: от «ноля» (линии фронта – ред.) до информационной безопасности,

— отметил он.

Приятные новости с южного направления. Наши влупили два командных пункта рашистов. Уничтожили четыре полевых склада боеприпасов – один в Николаевской области и три в Херсонской.

Также, по словам Братчука несколько хорогших новостей есть и от наших партизан. Но подробности об этом он обещал сообщить позже.

В Черном море сейчас остались два носителя крылатых ракет типа «Калибр». Вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой. Поэтому и дальше стоит придерживаться правил безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала общую обстановку по всей линии фронта к утру 10 июля.