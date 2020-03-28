Глава одесского штаба по борьбе с коронавирусом требует от властей определить опорные больницы на время эпидемии

Одесский предприниматель, глава штаба “Одесса vs COVID” Андрей Ставницер критикует власти области за бездействие и требует определиться, какие больницы в регионе станут опорными для борьбы с коронавирусом.

“Решите вопрос с больницами. Или весь наш (меценатов и волонтеров – ред.) труд будет иметь ничтожный результат”, – написал он на своей странице в Facebook.

Андрей Ставницер сказал, что в Одесской области пять раз за последнюю неделю менялся список опорных больниц.

“Каждый раз сотни волонтеров, бизнесменов, неравнодушных людей в буквальном смысле на полпути разворачивают машины, забитые коробками с антисептиком и масками, и едут в другой конец области. Областная больница, в которой больше всего ресурсов, петляет и прячется. Глава Облздрава, Оксана Сорочан, каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куцый не плачет, но решений не принимает”, – заявил он.

По его словам, сейчас идет просто подготовка к эпидемии, а дальше начнется самое сложное время, время тяжелых и быстрых решений, которые принимать некому.

“Владимир Зеленский, вы просили меня помочь – и я свою часть договора выполнил. Я собрал бизнес. 200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы. И оплачивают их. 20 менеджеров оставили свою работу, не спят и не едят, чтобы обеспечить закупки, документооборот, логистику, коммуникации и все, что нужно Штабу. Что за это время сделали наши партнеры из ОГА? Несколько раз позвонили мне с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены”, – возмутился глава штаба по борьбе с коронавирусом.

Он также подчеркнул, что даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть в Одессе, власти никак не могут оформить и выпустить на дороги.

“Знаете, что было в Одесском аэропорту, когда туда привезли тесты из Китая? Представители разных регионов подрались между собой и с Национальной гвардией за эти коробки. Каждый начал брать себе то, что видел – пришлось перекрывать выезд из аэропорта. Такое происходит во время безвластия. И это страшнее, чем пустые больницы”, – добавил он.

Глава штаба считает, что у властей Одесской области “полный паралич” и требует принятия ответственных решений, в первую очередь, по выбору опорных больниц для больных коронавирусом.

Фото: Андрей Ставницер в Facebook

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