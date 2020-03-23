Через COVID-19 Зеленський попросив олігархів взяти під кураторство області: до кого розподілили Одещину

Президент Володимир Зеленський попросив олігархів та крупних бізнесменів допомогти у боротьбі з коронавірусом і взяти під кураторство області, де у них є активи і відповідно ресурси та люди.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на статтю “Віртуальні наради та олігархи-куратори. Як Зеленський бореться з коронавірусом”.

Зустріч з олігархами відбулася 16 березня. Сам Зеленський після неї розповів, що зібрав олігархів та бізнес, щоб зібрати гроші на боротьбу з вірусом, і домовився з ними створити окремий фонд на ліки та на різні лікарські засоби. На це, відзначив президент, треба близько 12-13 мільярдів гривень.

За словами одного з учасників зустрічі, розмова у Зеленського справила на нього досить гнітюче враження, бо він не побачив якогось зрозумілого плану, як влада збирається втримувати ситуацію.

Інший учасник зустрічі додав також, що президент попросив не лише фінансової допомоги, але й щоб кожен із присутніх взяв на себе кураторство за окремою областю, де має активи і відповідно ресурси і людей.

За словами учасників зустрічі, області розділили так:

Рінат Ахметов – Івано-Франківська, Львівська, Донецька, Луганська; плюс міста, де він має вплив, як, наприклад, Кривий Ріг;

Ігор Коломойський – Запорізька область;

Ігор Палиця (на зустрічі присутній не був, але має давню історію особистих стосунків з Зеленським) – Волинська область разом з Коломойським і Тернопільська область (щоправда новий голова Тернопільщини начебто відмовився працювати з людиною Палиці);

Віктор Пінчук – Дніпропетровська область;

Андрій Веревський – Полтавська і Кіровоградська області;

Юрій Косюк – Вінницька і Черкаська області;

Андрій Ставніцер – Одеська область;

Олександр Ярославський – Харківська область.

Фото: УНІАН

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