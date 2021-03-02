Глава Минздрава публично укололся индийской вакциной

В понедельник, 1 марта, министр здравоохранения Украины максим Степанов публично вакцинировался от коронавируса COVID-19 ввезенном в страну индийским препаратом Covishield. Глава Минздрава стал первым украинским чиновником, который сделал «ковид»-прививку.

Процедура прошла в Александровской клинической больнице Киева. Весь процесс транслировался на странице Минздрава в Facebook.

После прививки министр сообщил, что чувствует себя хорошо.

По словам Степанова, таким образом, он продемонстрировал, что вакцина AstraZeneca (CoviShield) безопасна и качественна, и призвал «не верить фейкам, распространяемым с целью дискредитации общенационального плана вакцинации».

«Вакцинация – это защита от смертельного заболевания. Тот, кто был вакцинирован, защищен от тяжелого заболевания и возможных осложнений, к которым это может привести. Сегодня я доказал на собственном примере, что вакцина, полученная Украиной, абсолютно безопасна и эффективна», – заявил министр.

Напомним, вакцинация в Украине стартовала 24 февраля.

В Одессе вакцинация от коронавируса началась 25 февраля.

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Фото: Facebook-страница Минздрава Украины