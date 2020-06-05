В Одессе задержали банду фейковых наркологов со смирительными рубашками и пистолетами (видео, фото)

В Одессе полиция задержала банду, которая насильно держала под замком наркозависимых людей. А с их родственников брали деньги якобы за лечение в реабилитационном центре.

Полицейские провели в этом центре санкционированный обыск и изъяли целый арсенал предметов, которые использовали фейковые наркологи. Это веревки и наручники, смирительная рубашка и резиновая дубинка, пистолеты. Также оперативники обнаружили данные на самих пациентов, договора на услуги «реабилитации», деньги, печати. И самих узников псевдоклиники.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.

На данный момент задержали троих участников группировки. Остальных ищут.

Напомним, в сентябре 2019 года под Одессой обнаружили рабовладельческую ферму, на которой эксплуатировали около 80 человек.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

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