Герои мировых мемов поселились в Одессе

Территорию возле Одесского зоопарка облагородят уже в этом году реконструкция Одесского зоопарка, а также прилегающих к нему территорий началась еще в 2013 году в рамках городской программы “Зоопарк – 100”. Работы по благоустройству зоопарка продолжаться до 2022 года. ПОДРОБНЕЕ