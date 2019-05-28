Герои мировых мемов поселились в Одессе

Этих забавных зверьков, которые называются сурикаты, очень любят фотографы и создатели мемов во всём мире. Теперь полюбоваться их мордочками, мимикой и проделками смогут и посетители Одесского зоопарка.
Раньше сурикатов в нашем зоологическом парке не было, – сообщают в пресс-службе горсовета.
Любопытно, что новые питомцы Одесского зоопарка – дальние родственники индийских мангустов. Они относятся к тому же семейству. Однако родиной сурикатов является Южная Африка. Там они проживают на пустынных территориях.
Фото пресс-службы Одесского зоопарка
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