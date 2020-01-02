Георгію Делієву – 60: відомого одесита нагородили почесною відзнакою «За заслуги перед містом» (фото)

Про це повідомляє Всесвітній клуб одеситів.

У зв’язку з ювілеєм і з огляду на заслуги Георгія Вікторовича в сфері театру, фестивального руху Одеси і України, розвитку традицій Одеси, формування іміджу міста, Георгій Делієв нагороджений почесним знаком Одеського міського голови «За заслуги перед містом».

Георгій Делієв – режисер, актор, художник, музикант, сценарист, Народний артист України (2009 р.), Один з творців і художній керівник комік-трупи «Маски».

У 1984 році починав в театрі «Лицедії» під керівництвом В’ячеслава Полуніна. Потім – став учасником колективу «Маски», створеному при Одеській філармонії, і до сьогодні його життя нерозривно пов’язане з цим колективом і однойменним театром.

У 1991 році перший зняв повнометражний художній фільм «Сім днів з російською красунею» (режисер-постановник, автор сценарію і виконавець головної ролі).

Починаючи з 1991 року був режисером-постановником, автором сценарію і виконавцем головних ролей в телевізійних фільмах комедійної програми «Маски-шоу», що користується величезною популярністю у мільйонів глядачів.

Георгій Делієв знімається в кіно. У його біографії понад тридцять ролей у фільмах і серіалах. Отримав премію кінофестивалю «Стожари – 2005» за кращу чоловічу роль у фільмі «Настроювач» Кіри Муратової (2004р.). Виконав роль Остапа Бендера в художньому фільмі Ульріке Оттінгер «Дванадцять стільців» (Німеччина). Знявся і виступив в якості режисера у фільмі «Одеський підкидьок» за однойменною п’єсою Георгія Голубенка.

Режисер-постановник декількох фільмів і серіалів, а також, – режисер-постановник і сценарист півтора десятка музичних кліпів.

Лауреат численних конкурсів артистів естради, лауреат і дипломант багатьох міжнародних конкурсів театру, циркового мистецтва, телевізійних фестивалів і конкурсів. Член спілки театральних діячів, член спілки кінематографістів України.

У 2002 році був обраний депутатом Одеської міської ради, складався в комісії по культурі, освіті, у справах молоді та спорту.

У серпні 2005 року рішенням Президії Міжнародної академії Трюку за великі заслуги в справі процвітання славних традицій культури і мистецтва, за видатний внесок у розвиток кінематографії і популяризацію трюкового мистецтва і кіно Георгію Делієву присвоїли звання Академіка Міжнародної Академії трюку.

Разом з Борисом Барським і усією трупою театру «Маски» вже кілька років проводить міжнародний фестиваль мімів і клоунів «Комедіада», відомий у всьому світі і привертає до Одеси не тільки зірок цього складного виду мистецтва, а й величезної кількості гостей міста.

Фото: YouTube

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!