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Новости Одессы и Одесской области

Георгію Делієву – 60: відомого одесита нагородили почесною відзнакою «За заслуги перед містом» (фото)

Георгію Делієву – 60: відомого одесита нагородили почесною відзнакою «За заслуги перед містом» (фото)

1 січня 2020 року Георгію Вікторовичу Делієву виповнилося 60 років.

Про це повідомляє Всесвітній клуб одеситів.

У зв’язку з ювілеєм і з огляду на заслуги Георгія Вікторовича в сфері театру, фестивального руху Одеси і України, розвитку традицій Одеси, формування іміджу міста, Георгій Делієв нагороджений почесним знаком Одеського міського голови «За заслуги перед містом».

Георгій Делієв нагороджений почесним знаком Одеського міського голови «За заслуги перед містом».

Георгій Делієв нагороджений почесним знаком Одеського міського голови «За заслуги перед містом».

Георгій Делієв нагороджений почесним знаком Одеського міського голови «За заслуги перед містом».

Георгій Делієв нагороджений почесним знаком Одеського міського голови «За заслуги перед містом».

Георгій Делієв – режисер, актор, художник, музикант, сценарист, Народний артист України (2009 р.), Один з творців і художній керівник комік-трупи «Маски».

У 1984 році починав в театрі «Лицедії» під керівництвом В’ячеслава Полуніна. Потім – став учасником колективу «Маски», створеному при Одеській філармонії, і до сьогодні його життя нерозривно пов’язане з цим колективом і однойменним театром.

У 1991 році перший зняв повнометражний художній фільм «Сім днів з російською красунею» (режисер-постановник, автор сценарію і виконавець головної ролі).

Починаючи з 1991 року був режисером-постановником, автором сценарію і виконавцем головних ролей в телевізійних фільмах комедійної програми «Маски-шоу», що користується величезною популярністю у мільйонів глядачів.

Георгій Делієв знімається в кіно. У його біографії понад тридцять ролей у фільмах і серіалах. Отримав премію кінофестивалю «Стожари – 2005» за кращу чоловічу роль у фільмі «Настроювач» Кіри Муратової (2004р.). Виконав роль Остапа Бендера в художньому фільмі Ульріке Оттінгер «Дванадцять стільців» (Німеччина). Знявся і виступив в якості режисера у фільмі «Одеський підкидьок» за однойменною п’єсою Георгія Голубенка.

Режисер-постановник декількох фільмів і серіалів, а також, – режисер-постановник і сценарист півтора десятка музичних кліпів.

Лауреат численних конкурсів артистів естради, лауреат і дипломант багатьох міжнародних конкурсів театру, циркового мистецтва, телевізійних фестивалів і конкурсів. Член спілки театральних діячів, член спілки кінематографістів України.

У 2002 році був обраний депутатом Одеської міської ради, складався в комісії по культурі, освіті, у справах молоді та спорту.

У серпні 2005 року рішенням Президії Міжнародної академії Трюку за великі заслуги в справі процвітання славних традицій культури і мистецтва, за видатний внесок у розвиток кінематографії і популяризацію трюкового мистецтва і кіно Георгію Делієву присвоїли звання Академіка Міжнародної Академії трюку.

Разом з Борисом Барським і усією трупою театру «Маски» вже кілька років проводить міжнародний фестиваль мімів і клоунів «Комедіада», відомий у всьому світі і привертає до Одеси не тільки зірок цього складного виду мистецтва, а й величезної кількості гостей міста.

Фото: YouTube

 

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