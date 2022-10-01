Генштаб ВСУ информирует о ситуации на фронте в 220-й день войны

По состоянию на утро субботы 1 октября 2022 года, 220-е сутки с начала полномасштабной войны в Украине, рашисты не оставляют попыток сорвать контрнаступление Вооруженных сил нашей страны, но при этом несет существенные потери.

По данным Генштаба ВСУ, враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку и наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеских ударов пострадали более 50 населенных пунктов, в частности, Белогоровка, Новониколаевка, Благодавка, Сухой Пруд и Одрадовка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Редкодуб, Кучковка, Охримовка и Ольховатка;

– в районах населенных пунктов Стрелка, Редкодуб, Кучковка, Охримовка и Ольховатка; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Григоровка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закотное, Раздолевка и Спорное;

– в районах населенных пунктов Григоровка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закотное, Раздолевка и Спорное; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Николаевка Вторая и Прасковьевка;

– в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Николаевка Вторая и Прасковьевка; на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное и Александрополь;

– в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное и Александрополь; на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Новоселка, Новополь, Пречистовка и Павловка.

– в районах населенных пунктов Новоселка, Новополь, Пречистовка и Павловка. На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Железнодорожное, Гуляйполе и Новоандреевка.

На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Степная Долина, Мирное, Сухой Пруд, Ольгино и Архангельское.

В связи с существенным недостатком человеческих ресурсов, в первую очередь, офицерских кадров, российское военное руководство вынуждено преждевременно задействовать курсантов военных училищ. В Тюменском военном училище будет проведен досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизационным резервом воинские части. Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют на проведение подготовки полков мобилизационного резерва, осуществляемую на базе полигонов недалеко от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов. Для указанных подразделений планируют мероприятия подготовки и согласования сроком не более одного месяца, с последующим выбытием в район ведения боевых действий на территории Украины.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника вблизи Нью-Йорка, Зайцева и Соледара.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили три беспилотника и вертолет Ка-52.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили одиннадцать пунктов управления разного уровня и восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также, в зону поражения попали еще четырнадцать военных объектов врага – склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, радиоэлектронные станции и разведки.

О потерях врага можно судить из представленной Генштабом ВСУ инфографики:

Как сообщалось ранее, ранним утром субботы, 1 октября, враг ударил по территории Одесской области двумя ракетами типа «Искандер». Повреждена электроподстанция и несколько окрестных зданий. Человеческих жертв нет.