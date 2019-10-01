Генпрокурор призначив керівника прокуратури Одеської області

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив головного прокурора Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

– Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 30 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Максима Вихора на посаду прокурора Одеської області, – йдеться у повідомленні.

До речі, як зазначається у декларації нового прокурора, раніше він працював в управлінні СБУ в Одеській області.

Нагадаємо, майже місяць тому зняли з посади головного прокурора Одеської області Олега Жученка.

Фото: Odessa.online