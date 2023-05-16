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Геннадий Труханов снова в суде: мэр Одессы отказался подавать апелляцию по залогу

Геннадий Труханов снова в суде: мэр Одессы отказался подавать апелляцию по залогу

Одесский городской голова Геннадий Труханов отказался от апелляционной жалобы на решение об избрании ему содержание под стражей с залогом в 13 миллионов гривен. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) сегодня проходит рассмотрение жалоб адвоката и прокурора на решение об избрании мэру Одессы Геннадию Труханову содержание под стражей с залогом более 13 млн грн.

В начале заседания адвокат отказался от апелляционной жалобы. Труханов этот отказ поддержал.

Напомним, что 13,4 миллиона гривен залога за Труханова внесли — заплатил необходимую сумму депутат фракции «Доверяй делам» Дмитрий Танцюра. По словам избранника народа, это его личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) свою жалобу в части увеличения размера залога поддержал и считает, что залог в 13 млн грн не сможет предотвратить установленные судом риски и просит увеличить залог до почти 51 млн грн.

Также напомним, что 4 мая 2023 года Геннадия Труханова, проходящего по так называемому «делу Краяна», ВАКС заключил под стражу с правом внесения залога. После проведенной Трухановым ночи в СИЗО мэр Одессы вышел под залог.

Для справки: Целью внесения залога является обеспечение выполнения обвиняемым возложенных на него обязанностей, а также предотвращение рисков, установленных судом (давить на свидетелей, уничтожить документы, скрываться от суда и т.п.).

Залог может внести любое лицо, не обязательно это должны быть деньги обвиняемого. Под условием возврата внесенных средств в доход государства в случае невыполнения обязанностей.

Средства, уплаченные за здание завода «Краян» и считаются как убытки, арестованы. Также инкриминируемая статья Труханова предусматривает конфискацию всего имущества в случае обвинительного приговора суда.

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Фото: Центр противодействия коррупции

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Віктор Зуєв ПРОФИЛЬ

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