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Геннадий Труханов прокомментировал разрушение взлетки аэропорта

Геннадий Труханов прокомментировал разрушение взлетки аэропорта

30 апреля российские фашисты ракетным ударом разрушили взлетно-посадочную полосу аэропорта «Одессы». Но мэр города уверен, что после победы ВВП будет восстановлена, и в Одессу прилетит много туристов.

Свое мнение о ракетном обстреле Геннадий Труханов высказал на своей странице Facebook.

«5 лет. Столько времени мы потратили на строительство новой взлетно-посадочной полосы. Работа над реализацией проекта заняла почти 10 лет.

Долгожданное открытие в прошлом году стало событием даже не национального, а мирового масштаба.  Одесса вышла на новый уровень развития, как с точки зрения инфраструктуры, так и туризма.

Благодаря новой полосе, мы ожидали колоссальный приток туристов со всего мира, а вместо этого получили сегодня ракетный удар.

Но Одесса — это не тот город, который сдаётся перед трудностями. Мы обязательно восстановим полосу после нашей победы, а к нам приедет ещё больше туристов».

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки по Одессе вечером субботы 30 апреля 2022 года, повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

Фото со страницы Facebook Геннадия Труханова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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