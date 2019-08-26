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Новости Одессы и Одесской области

Где запастись водой в городе на юге Одесчины

Где запастись водой в городе на юге Одесчины

Новые бюветы появились в райцентре Болград Одесской области. Теперь там можно бесплатно запастись чистой питьевой водой.

Бюветы установили, реализуя городскую программу развития водопроводного хозяйства.

Об этом пишет сайт metronom.news.

Пока работают четыре таких бювета. Так, один можно найти в парке им. Пушкина, еще один – возле Центральной районной больницы.

Оставшиеся два – на территории второго и третьего городков.

В планах руководства Болграда – установить еще один бювет в районе улицы 25 Августа.

Содержать точки с питьевой водой будут власти. По некоторым данным, это обойдется им в миллион гривен за год.

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Фото: t-oblik.com

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