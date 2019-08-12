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Новости Одессы и Одесской области

Вода по расписанию: в городе под Одессой будут включать воду на десять часов в сутки

Вода по расписанию: в городе под Одессой будут включать воду на десять часов в сутки

Вскоре вода в райцентре Ананьев, что в Одесской области, польется строго по графику: утром с 6.00 до 10.00, вечером – с 18.00 до 24.00.

Об этом сообщил начальник КП “Ананьев-водоканал” Юрий Монолатий на официальном сайте Ананьевского горсовета.

По словам чиновника, для населения, которому теперь придется привыкать к жесткому режиму, это вынужденная мера. Дело в том, что после отмены Кабмином льгот, так называемого “ночного тарифа, в городе резко увеличились расходы на электричество.

Кроме того, жители Ананьева накопили большие долги за воду. Причем не платят даже те, кому после монетизации субсидий выдали деньги на руки. Некоторые семьи задолжали за коммуналку по несколько тысяч гривен.

В таких условиях, говорит Юрий Монолатов, стало намного сложнее закупать все необходимое, чтобы обеспечивать бесперебойную подачу воды. А летом ситуацию усугубило то, что многие стали круглосуточно поливать овощи, растущие в огороде.

– Это непопулярное решение, – отметил руководитель Ананьевского водоканала. – Но мы вынуждены ввести график для того, чтобы  стабилизировать ситуацию.

Пока в местном горсовете не определились с точным сроком, на который введут ограничения. Скорее всего, экстренный режим подачи воды продержится столько же, сколько и жара на юге Украины.

В то же время представители власти заверили, что водоснабжение по графику будет временным. Кроме того, если понадобится, пообещали подвозить питьевую воду в проблемные части города.

Руководство водоканала настоятельно просит горожан рассчитаться за коммуналку. Злостных неплательщиков в ведомстве грозят отключить от сети водоснабжения.

Фото: market.digidrol.com

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