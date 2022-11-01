Где в Одесской области запретили вылов рыбы?

Об этом сообщил Одесский рыбоохранный патруль.

Границы зимовальных ям установлены на реках Дунай, Днестр и Турунчук, а также на Хаджибейском лимане. Запрет продлится до начала весенне-летнего нерестового запрета 2023 года.

Термин «зимовальная яма» появился еще в XIX веке. Сначала так называли места скопления рыбы зимой на реках. Поскольку наиболее часто эти места находились на больших глубинах, их и назвали зимовальными ямами.

Начиная с 50-х годов XX века вводился запрет на лов рыбы в пределах этих мест зимой. Тогда же были определены главные зимовальные ямы на огромных реках.

Но далеко не всякая яма на реке становится зимовальной. Глубина не является основным условием для скопления и зимовки рыбы на реках. Необходимо, чтобы у дна была зона с замедленным круговым течением. В таких местах рыба в достаточной степени снабжена кислородом. В то же время ей не нужно тратить много энергии на сопротивление течению.

Температура в таких зимовальных ямах составляет около четырех градусов тепла. Глубина ям должна быть больше, чем высота промерзания льда — не менее двух метров.