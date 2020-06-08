В Одесской области скоро установят 3 камеры видеофиксации в аварийно опасных местах

На дорогах Одесской области установят три видеокамеры автоматической видеофиксации нарушений ПДД. Камеры появятся в местах, где происходит больше всего аварий.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook, уже согласовали 41 место для 58 камер в 12 областях Украины.

По данным чиновника, всего с начала запуска системы видеофиксации количество превышений допустимой скорости в Киеве и Киевской области снизилось на 40% — с 57 880 случаев до 34 176.

Напомним, с 1 июня в Украине начали работать камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Фото: Марина Анимуцкая

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