Где в Одессе узнать о пенсиях и субсидиях?

В одесском Центре интегрированных социальных услуг на улице Косовской, 2д открыто отделение Пенсионного фонда Украины.

Здесь предоставляются все виды услуг, в том числе – по назначению и перерасчету пенсий. С появлением отделения Пенсионного фонда здесь ожидают большее количество посетителей.

По словам директора департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елены Китайской, в 2019 году в Центр интегрированных социальных услуг поступила 91 тысяча заявлений, а в предыдущем всего 62 тысячи.

Фото: fromua.news

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