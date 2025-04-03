Южный РЭС:
- 6-я Ст.Люстдорфской дороги 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а Линии,
- Абрикосовая,
- Ак. Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
- Ак.Королева, 29-37,
- Ореховая,
- Долгая,
- Дубовый Гай,
- Зеленая,
- Костанди,
- Левитана, 33-79,
- Люстдорфская дорога, 144/2-219,
- Лигинская,
- Офицерская,
- Бориса Эдуардса,
- Петриковская,
- Равенства, 196,
- С. Яхненко,
- Айвазовская,
- Трамвайная,
- Троллейбусная,
- Ак. Вернадского,
- Марии Демченко 3-я линия, 39,
- пер. 1-й офицерский,
пер.1-й, 2-й Сиротский,
- пер. 1-й, 4-й, Тепличный,
- пер. Гайдамацкий,
- 2-й Офицерский,
- пер. Вишневый,
- пер. Дружный,
- пер. Электрический,
- пер. Ливерпульский,
- пер. Линейный,
- пер. Люстдорфский,
- пер. Опошнянский, Рыбальский,
- Смелый,
- пр-т. Князя Ярослава Мудрого, 1-11.