Отключения света

Южный РЭС:

  • 6-я Ст.Люстдорфской дороги 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а Линии,
  • Абрикосовая,
  • Ак. Гамалеи, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
  • Ак.Королева, 29-37,
  • Ореховая,
  • Долгая,
  • Дубовый Гай,
  • Зеленая,
  • Костанди,
  • Левитана, 33-79,
  • Люстдорфская дорога, 144/2-219,
  • Лигинская,
  • Офицерская,
  • Бориса Эдуардса,
  • Петриковская,
  • Равенства, 196,
  • С. Яхненко,
  • Айвазовская,
  • Трамвайная,
  • Троллейбусная,
  • Ак. Вернадского,
  • Марии Демченко 3-я линия, 39,
  • пер. 1-й офицерский,
    пер.1-й, 2-й Сиротский,
  • пер. 1-й, 4-й, Тепличный,
  • пер. Гайдамацкий,
  • 2-й Офицерский,
  • пер. Вишневый,
  • пер. Дружный,
  • пер. Электрический,
  • пер. Ливерпульский,
  • пер. Линейный,
  • пер. Люстдорфский,
  • пер. Опошнянский, Рыбальский,
  • Смелый,
  • пр-т. Князя Ярослава Мудрого, 1-11.

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