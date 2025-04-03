отключение света

Південний РЕМ:

  • 6-а Ст.Люстдорфськоїдороги 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а Лінії,
  • Абрикосова,
  • Ак. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
  • Ак.Корольова, 29-37,
  • Горіхова,
  • Довга,
  • Дубовий Гай,
  • Зелена,
  • Костанді,
  • Левітана, 33-79,
  • Люстдорфська дорога, 144/2-219,
  • Лігінська,
  • Офіцерська,
  • Бориса Едуардса,
  • Петриківська,
  • Рівності, 196,
  • С. Яхненка,
  • Айвазовська,
  • Трамвайна,
  • Тролейбусна,
  • Ак. Вернадського,
  • Марії Демченко3-я лінія, 39,
  • пров. 1-й офіцерський,
  • пров.1-й, 2-й Сирітський,
  • пров. 1-й, 4-й, Тепличний,
  • пров. Гайдамацький,
  • 2-й Офіцерський,
  • пров. Вишневий,
  • пров. Дружний,
  • пров. Електричний,
  • пров. Ліверпульський,
  • пров. Лінійний,
  • пров. Люстдорфський,
  • пров. Опішнянський,
  • Рибальський,
  • Смілий,
  • пр-т. Князя Ярослава Мудрого, 1-11.

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