Південний РЕМ:
- 6-а Ст.Люстдорфськоїдороги 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а Лінії,
- Абрикосова,
- Ак. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
- Ак.Корольова, 29-37,
- Горіхова,
- Довга,
- Дубовий Гай,
- Зелена,
- Костанді,
- Левітана, 33-79,
- Люстдорфська дорога, 144/2-219,
- Лігінська,
- Офіцерська,
- Бориса Едуардса,
- Петриківська,
- Рівності, 196,
- С. Яхненка,
- Айвазовська,
- Трамвайна,
- Тролейбусна,
- Ак. Вернадського,
- Марії Демченко3-я лінія, 39,
- пров. 1-й офіцерський,
- пров.1-й, 2-й Сирітський,
- пров. 1-й, 4-й, Тепличний,
- пров. Гайдамацький,
- 2-й Офіцерський,
- пров. Вишневий,
- пров. Дружний,
- пров. Електричний,
- пров. Ліверпульський,
- пров. Лінійний,
- пров. Люстдорфський,
- пров. Опішнянський,
- Рибальський,
- Смілий,
- пр-т. Князя Ярослава Мудрого, 1-11.