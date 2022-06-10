Где в Одессе ремонтируют дороги в пятницу, 10 июня?

На перекрестке Заболотного и Добровольского восстановили турбокольцо КУ «СМЭП» провели работы по нанесению дорожной разметки на перекрестке улицы Академика Заболотного и проспекта Добровольского. ПОДРОБНЕЕ

Убрать россию из Одессы: стоит ли переименовывать десятки улиц? Депутат Одесского городского совета Петр Обухов не так давно предложил переименовать десятки городских улиц, и даже целый район с «российскими» названиями. Но разделяют ли эту идею одесситы? И как скоро может быть реализована эта идея? ПОДРОБНЕЕ