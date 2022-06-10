Где в Одессе ремонтируют дороги в пятницу, 10 июня?

В Одессе продолжаются дорожные работы на ряде улиц. О том, где возможны временные неудобства сегодня, в пятницу, 10 июня 2022 года, информирует Телеграм-канал Одесского горсовета «Одеса. Офiцiйно».
Так, сегодня в Одессе ремонтируют следующие улицы:
- Приморский район: улица Старопортофранковская и проспект Гагарина;
- Суворовский район: улица Черноморского казачества.
Как сообщала «Одесская жизнь», из-за текущих ремонтных работ в Одессе временно затруднен проезд по улицам Одария и Черноморского казачества.
Также из-за ремонтных работ в Одессе закрыли для проезда до конца года участок Деволановского спуска.