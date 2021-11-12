Где в Одессе ремонтируют дороги 12 ноября?

Сегодня, в пятницу, 12 ноября 2021 года, в Одессе продолжается ремонт дорог: коммунальщики проводят капремонт тротуаров и внутриквартальных проездов, а также обновляют дорожное полотно.
Работы ведутся во всех районах города, сообщает управление дорожного хозяйства одесской мэрии.
Ремонт дорог в Приморском районе Одессы
Продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского.
Ведутся работы до капремонту тротуара на:
- ул. Пастера, 3, 5, 9, 56;
- ул. Троицкой, 49/51;
- ул. Троицкой (нечетная сторона на участке от ул. Преображенской до Александровского проспекта);
- ул. Дворянской (на участке от ул. Пастера до ул. Елисаветинской).
Ремонт дорог в Малиновском районе Одессы
Ведется капремонт ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома № 2, к.1 на ул. Центральный аэропорт) и капремонт тротуара на ул. Центральный аэропорт, 1-3.
Кстати, напомним: В Одессе закроют для проезда Александровский проспект
Ремонт дорог в Киевском районе Одессы
Капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по:
- ул. А. Невского, 45;
- ул. Ак. Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4;
- ул. Толбухина (на участке от ул. Петрашевского до ул. Чубаевской).
Продолжается капитальный ремонт на:
- ул. 16-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 61 на просп. Небесной Сотни);
- ул. 17-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 13/3 на ул. Ильфа и Петрова);
- ул. 6-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 158/4 на Люстдорфской дороге);
- ул. Жаботинского (на участке от ул. Ромашковой до ул. Авдеева-Черноморского).
Текущий ремонт дорожного полотна запланирован на ул. Сиреневой.
Ремонт дорог в Суворовском районе Одессы
Начались подготовительные работы к капремонту внутриквартального проезда по ул. Генерала Бочарова, №30-38.