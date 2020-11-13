Где в Одессе провериться на сахарный диабет?

С 16 по 20 ноября в городских центрах первичной медико-санитарной помощи и детских поликлиниках пройдёт неделя помощи больным сахарным диабетом. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, который отмечается 14 ноября.

В эти дни всем желающим одесситам специалисты будут рассказывать об этом опасном заболевании, как с ним жить, консультировать, измерять уровень глюкозы в крови и артериальное давление. Об этом рассказал главный врач Одесского городского Центра здоровья Владимир Михайленко.

Коварство сахарного диабета в том, что долгое время он может развиваться бессимптомно и проявляться уже тогда, когда в организме замечаются серьезные патологии. Поэтому очень важной является своевременная диагностика. Например, высокий риск развития сахарного диабета второго типа есть у людей с избыточным весом или ожирением в возрасте после 45 лет, а также у тех, чьи близкие родственники уже болеют этим недугом. Таким гражданам медики рекомендуют периодически проверять уровень глюкозы.

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«Если вовремя узнать о нарушениях, о высокой глюкозе в крови, тогда сесть возможность изменить метаболизм и затормозить развитие сахарного диабета и избежать инвалидизирующих последствий», — говорит заведующая кафедрой семейной медицины Одесского национального медуниверситета, глава Ассоциации семейной медицины Одесского региона Валентина Величко.

На сегодня в мире зарегистрировано 463 млн пациентов с таким диагнозом, в Одессе — 35 591 человек, из них 5 675 находятся на инсулинотерапии. С каждым годом количество таких пациентов растёт.

«Сахарный диабет опасен своими осложнениями . Он может приводить к слепоте, почечной недостаточности, гонорее, инсультам, инфарктам. Первые симптомы этого заболевания – жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание. Каждый человек должен с такими симптомами обращаться к семейному врачу», — рассказывает главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения Одесского горсовета, заведующая эндокринологическим отделением ГКБ №1 Наталья Довгань.

В помощь одесситам с сахарным диабетом действует городская программа «Здоровье», по которой за бюджетные средства 2-4 раза в год проводится измерение уровня гликолизированного гемоглабина. Также государство компенсирует пациентам приобретение инсулина или медикаментов в таблетках для лечения диабета. Для этого необходимо получать электронный рецепт на препараты у семейного врача.

Напомним, в Одессе откроют первую в Украине школу сахарного диабета и избыточного веса